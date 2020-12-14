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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?
ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:56
Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:23
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я десь писав що є оселя є фактором росту? чи фактором оптимізму?
я десь казав про ріст? або взагалі давав якісь прогнози?
я дав реальну статистику, все інше - це виключно твої страхи, комплекси та фобії і твоя особиста боротьба з вигаданим ворогом
ще раз кажу - іди перевдягни мокрі штанці, бо вони тобі заважають думати
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну там про рекорд написано в іпотечному кредитуванні а гілка про ціни нерухомості
До чого тут штанці? Нервуєш якраз ти а не я)
Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
найкращі ремонти в нью-йоркському стилі я бачив у відомчих сталінках Печерська та Хрещатика, найкращий - в 25му будинку з зіркою
і це дійсно вічна класика
Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:13
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну то й подумай тоді як вплине на ринок така кількість людей, з яких багато хто отримуватиме 100+к під час бойових, багато хто отримає виплати за поранення, чиїсь родичі отримають по 15 лямів компенсації і таких буде на жаль чимало
а тепер ще раз без емоцій подивись на розподілення виданих кредитів по областях
зи: а про мобілізацію інші подумають, ти краще не цим не переймайся, а місце собі у війську шукай
Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:57
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:23
Пацієнт нервує бо зрозумів що броня мабуть не допоможе)
Востаннє редагувалось cherchiltank в П'ят 22 гру, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:26
А нет ссылок посмотреть на эти ремонты? Вдруг именно эта квартира и продаётся сейчас, ну или когда то в журнале каком по ремонтам её обзор был.
Просто в моём понимании для ремонтов как в небоскрёбах Манхеттена должны быть окна в пол, возможно это наложили отпечаток американские фильмы типа "Как украсть небоскрёб", второй "Волк с Уолл-Стрит". Ремонты в московском доме на котельнической набережной до 14го, скорее до 16го года смотрел, пока ЦИАН у нас свободно работал, в обычных квартирах метров до ста впечатлён не был, понятно что металлург Лисин(Череповец) в своём пятиэтажном офисе там мог сделать ремонт и за миллиард.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 22 гру, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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