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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:42
барабашов написав:А нет ссылок посмотреть на эти ремонты? Вдруг именно эта квартира и продаётся сейчас, ну или когда то в журнале каком по ремонтам её обзор был.
Просто в моём понимании для ремонтов как в небоскрёбах Манхеттена должны быть окна в пол, возможно это наложили отпечаток американские фильмы типа "Как украсть небоскрёб", второй "Волк с Уолл-Стрит". Ремонты в московском доме на котельнической набережной до 14го, скорее до 16го года смотрел, пока ЦИАН у нас свободно работал, в обычных квартирах метров до ста впечатлён не был, понятно что металлург Лисин(Череповец) в своём пятиэтажном офисе там мог сделать ремонт и за миллиард.
посилань нема, а от визначень з ілюстраціями що таке нью-йоркський стиль в мережі безліч
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