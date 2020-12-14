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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11491114921149311494
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:А нет ссылок посмотреть на эти ремонты? Вдруг именно эта квартира и продаётся сейчас, ну или когда то в журнале каком по ремонтам её обзор был.
Просто в моём понимании для ремонтов как в небоскрёбах Манхеттена должны быть окна в пол, возможно это наложили отпечаток американские фильмы типа "Как украсть небоскрёб", второй "Волк с Уолл-Стрит". Ремонты в московском доме на котельнической набережной до 14го, скорее до 16го года смотрел, пока ЦИАН у нас свободно работал, в обычных квартирах метров до ста впечатлён не был, понятно что металлург Лисин(Череповец) в своём пятиэтажном офисе там мог сделать ремонт и за миллиард.
посилань нема, а от визначень з ілюстраціями що таке нью-йоркський стиль в мережі безліч
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:52

  vladimir07 написав:
  gonchik74 написав:Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.


Случайно не первый дом в Злагоде на Вербицкого, возле ТРЦ Нью Вей ?
Там первый дом был давно готов, домучали со вводом с эксплуатацию.

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