|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:42
барабашов написав:А нет ссылок посмотреть на эти ремонты? Вдруг именно эта квартира и продаётся сейчас, ну или когда то в журнале каком по ремонтам её обзор был.
Просто в моём понимании для ремонтов как в небоскрёбах Манхеттена должны быть окна в пол, возможно это наложили отпечаток американские фильмы типа "Как украсть небоскрёб", второй "Волк с Уолл-Стрит". Ремонты в московском доме на котельнической набережной до 14го, скорее до 16го года смотрел, пока ЦИАН у нас свободно работал, в обычных квартирах метров до ста впечатлён не был, понятно что металлург Лисин(Череповец) в своём пятиэтажном офисе там мог сделать ремонт и за миллиард.
посилань нема, а от визначень з ілюстраціями що таке нью-йоркський стиль в мережі безліч
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:52
vladimir07 написав:
gonchik74 написав:
Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.
Случайно не первый дом в Злагоде на Вербицкого, возле ТРЦ Нью Вей ?
Там первый дом был давно готов, домучали со вводом с эксплуатацию.
Маланюка 31
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:38
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …
це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?
ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
Який фактор росту якщо курс гривні іде на північ?
Була ревальвація гривні від 42 грн. до 36 грн, відповідно цінники новобудов перераховувалися в грн. і був мальований дорожай. А тепер навпаки. Вторинка повзе своїм шляхом реагуючи на тенденції на первинці. Ремонти то окрема історія, колись було від 1/3 ціни коробки після будівельників, тепер від 1/2
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33630
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:41
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
ну то й подумай тоді як вплине на ринок така кількість людей, з яких багато хто отримуватиме 100+к під час бойових, багато хто отримає виплати за поранення, чиїсь родичі отримають по 15 лямів компенсації і таких буде на жаль чимало
а тепер ще раз без емоцій подивись на розподілення виданих кредитів по областях
зи: а про мобілізацію інші подумають, ти краще не цим не переймайся, а місце собі у війську шукай
а раніше їх не було, фактору бойових/гробових?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33630
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:17
flyman написав:а раніше їх не було, фактору бойових/гробових?
були і є
мова про +500К мобіків в 2024 якими лякає черчіль
не гальмуй
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2531 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24465
|16393164
|
П'ят 22 гру, 2023 10:16
hume
|
|1348
|5393222
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|17703
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|