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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:38
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …
це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?
ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
Який фактор росту якщо курс гривні іде на північ?
Була ревальвація гривні від 42 грн. до 36 грн, відповідно цінники новобудов перераховувалися в грн. і був мальований дорожай. А тепер навпаки. Вторинка повзе своїм шляхом реагуючи на тенденції на первинці. Ремонти то окрема історія, колись було від 1/3 ціни коробки після будівельників, тепер від 1/2
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flyman
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:41
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
ну то й подумай тоді як вплине на ринок така кількість людей, з яких багато хто отримуватиме 100+к під час бойових, багато хто отримає виплати за поранення, чиїсь родичі отримають по 15 лямів компенсації і таких буде на жаль чимало
а тепер ще раз без емоцій подивись на розподілення виданих кредитів по областях
зи: а про мобілізацію інші подумають, ти краще не цим не переймайся, а місце собі у війську шукай
а раніше їх не було, фактору бойових/гробових?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:17
flyman написав:а раніше їх не було, фактору бойових/гробових?
були і є
мова про +500К мобіків в 2024 якими лякає черчіль
не гальмуй
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kingkongovets
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:12
kingkongovets написав:
flyman написав:а раніше їх не було, фактору бойових/гробових?
були і є
мова про +500К мобіків в 2024 якими лякає черчіль
не гальмуй
успішний долярчик скільки купив від початку мобілізації і ще скільки купить після дембєля?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:52
сегодня была сделка по е оселе. нач отдела - из дома, куда прилетело.
ничего это не решает.
в москве после прилёта по башне, недвижимость рухнула? заменили окна и забыли. на славутиче уже фасады сделали - никто и не помнит нифига.
мало того, покупатели даже не знали о прилёте
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beee
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:55
UA написав:
Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
я продал варшавский с первого просмотра.
когда такое было?
кто в курсе, е оселя на следующий год будет/нет?
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beee
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:19
beee написав: UA написав:
Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
я продал варшавский с первого просмотра.
когда такое было?
кто в курсе, е оселя на следующий год будет/нет?
А що крім варшавського ще є з новобудов недорогих? Тільки грейт
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cherchiltank
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:23
beee написав: UA написав:
Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
я продал варшавский с первого просмотра.
когда такое было?
кто в курсе, е оселя на следующий год будет/нет?
Боюсь что е-оселя может притормозить. Денежек могут и не найти.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:24
Як там віденський фронт - тримається?)
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:24
cherchiltank написав:
А що крім варшавського ще є з новобудов недорогих? Тільки грейт
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