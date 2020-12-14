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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11493114941149511496>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:33

  cherchiltank написав:Як там віденський фронт - тримається?)

Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:А що крім варшавського ще є з новобудов недорогих? Тільки грейт
4U
Ви вкрали жарт у Зєбри
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Возвращался сегодня в час пик с Лукьяновки по Подольскому узвозу на Оболонь. Просп Бандеры стоял, решил ехать через Кирилловскую, Вышгородскую,через караван и на Оболонь. Пздц, попал в такой затык до поворота на мостицкую и только тогда понял,что это же все обладатели новых метров в районе ЖК варшавских. Короче, доехать туда такое себе
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:01

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Як там віденський фронт - тримається?)

Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.

Ну вы держитесь там. Но,я вас умоляю, не вкладывайтесь больше в Киевскую недвигу. :mrgreen: а если решите, то по быстрому)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Як там віденський фронт - тримається?)

Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.
Бережи вас Боже!
долоньки.гіф
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:19

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:А що крім варшавського ще є з новобудов недорогих? Тільки грейт
4U
Ви вкрали жарт у Зєбри


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-metro-akademgorodok-novostroy-IDRyxz3.html
32Куе
Смарт квартира 22
кВ.м этаж 24. Киев ул.Академика Булаховского 2 . Святошинский р-н. 5-7 минут в пешей доступности метро Академгородок . Хорошее вложение для бизнеса ! Новый ЖК 4U 2 развитая инфраструктура, рядом метро Академгородок., Эпицентр ,ТЦ.Лавина ,Ашан . 1 секция, дом уже сдан, можно заходить на ремонт.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:22

  somilitark написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.

Ну вы держитесь там. Но,я вас умоляю, не вкладывайтесь больше в Киевскую недвигу. :mrgreen: а если решите, то по быстрому)

Екземпляр хоче продати хоч за сотку, але боїться звіра під назвою ТЦК, тому буде чекати 15 років, ось така інвестиція з лаговими змінами, може щось на пенсію отримає(((

по моему вы в своём угарном патриотическом ударе или ударном саркастическом угаре немного спутались в ценах на ЯГ, ПОХ с полями аэрации, панель от Кушнира на Дарнице и вашу 1К прелесть с бойлером и плазмой в 55"
За сотку сейчас только 3К как у Юры-землячка можно взять в более-менее не уйобищном месте или под ремонт и сталинку получше и побольше чем 60+++кв.м., но тогда бюджет может немного расшириться от соточки и конкретно, молчу уже про то, что с перспективами полумиллионного отлова плиточников и электриков с малярами скiрими нeзламностi як в Одессе, сроки ремонта под линеечку и нежелтеющей снежкой могут затянуться до момента осаобождения не только Ялты, но и Кубани.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:26

  flyman написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-metro-akademgorodok-novostroy-IDRyxz3.html
32Куе
Смарт квартира 22
кВ.м этаж 24. Киев ул.Академика Булаховского 2 . Святошинский р-н. 5-7 минут в пешей доступности метро Академгородок . Хорошее вложение для бизнеса ! Новый ЖК 4U 2 развитая инфраструктура, рядом метро Академгородок., Эпицентр ,ТЦ.Лавина ,Ашан . 1 секция, дом уже сдан, можно заходить на ремонт.

лови к ней идеи для ремонта
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Підвал?
Faceless
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