Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:33
Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Возвращался сегодня в час пик с Лукьяновки по Подольскому узвозу на Оболонь. Просп Бандеры стоял, решил ехать через Кирилловскую, Вышгородскую,через караван и на Оболонь. Пздц, попал в такой затык до поворота на мостицкую и только тогда понял,что это же все обладатели новых метров в районе ЖК варшавских. Короче, доехать туда такое себе
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:01
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:19
32Куе
Смарт квартира 22
кВ.м этаж 24. Киев ул.Академика Булаховского 2 . Святошинский р-н. 5-7 минут в пешей доступности метро Академгородок . Хорошее вложение для бизнеса ! Новый ЖК 4U 2 развитая инфраструктура, рядом метро Академгородок., Эпицентр ,ТЦ.Лавина ,Ашан . 1 секция, дом уже сдан, можно заходить на ремонт.
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:22
по моему вы в своём угарном патриотическом ударе или ударном саркастическом угаре немного спутались в ценах на ЯГ, ПОХ с полями аэрации, панель от Кушнира на Дарнице и вашу 1К прелесть с бойлером и плазмой в 55"
За сотку сейчас только 3К как у Юры-землячка можно взять в более-менее не уйобищном месте или под ремонт и сталинку получше и побольше чем 60+++кв.м., но тогда бюджет может немного расшириться от соточки и конкретно, молчу уже про то, что с перспективами полумиллионного отлова плиточников и электриков с малярами скiрими нeзламностi як в Одессе, сроки ремонта под линеечку и нежелтеющей снежкой могут затянуться до момента осаобождения не только Ялты, но и Кубани.
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:26
лови к ней идеи для ремонта
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Підвал?
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