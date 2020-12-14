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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:36
flyman
И за сколько по итогу можно будет этот склеп сдать и каков будет окончательный бюджет обьекта?
Честно говоря пишу это лежа в сталинке в зале на диване в 20ти метровой комнате и слабо представляю квртиру с полноценным санузлом со стиралкой и какой-никакой кухней в этом метраже. Там в 4U на этих 22метрах же одно окно будет?
Как живут в Гонконге на голове друг друга в нете видел, а в Стамбуле и в гостях был. Сам там раз 10 жил неделю в одноместном номере метров 12, но так жить годами..,
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Додано: Суб 23 гру, 2023 00:37
Faceless написав:
flyman написав:Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Підвал?
У мухи на Бомбері в опціях пошуку тирсочка в квадратику «підвал» не прибирається. Стоїть навіки і законтрена.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:19
Faceless написав:
flyman написав:Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Підвал?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:31
Faceless написав:
UA написав:Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
І шо, теж інстаграмні?
Здебільшого в стилі "народний модерн"
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Додано: Суб 23 гру, 2023 10:19
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Як там віденський фронт - тримається?)
Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.
Так ви ж вже мали повернутись і насолоджуватись вільним життям у вільній країні
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:04
Что то все больше народу из разговоров уезжает туда , где «так важко»
Те кто раньше уехал и обещал вернуться, приняли решение остаться
Но это не важно для кржн
Куда больше влияют гробовые, боевые выплаты и т.д.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:56
барабашов написав:flyman
И за сколько по итогу можно будет этот склеп сдать и каков будет окончательный бюджет обьекта?
Честно говоря пишу это лежа в сталинке в зале на диване в 20ти метровой комнате и слабо представляю квртиру с полноценным санузлом со стиралкой и какой-никакой кухней в этом метраже. Там в 4U на этих 22метрах же одно окно будет?
Как живут в Гонконге на голове друг друга в нете видел, а в Стамбуле и в гостях был. Сам там раз 10 жил неделю в одноместном номере метров 12, но так жить годами..,
читаем внимательно: Тип будинку: Гуртожиток
"вопросов больше не имею"(с)
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:37
У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅
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beee
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:55
beee написав:
У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅
что купил по еоселе?
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