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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11494114951149611497>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:36

flyman
И за сколько по итогу можно будет этот склеп сдать и каков будет окончательный бюджет обьекта?
Честно говоря пишу это лежа в сталинке в зале на диване в 20ти метровой комнате и слабо представляю квртиру с полноценным санузлом со стиралкой и какой-никакой кухней в этом метраже. Там в 4U на этих 22метрах же одно окно будет?
Как живут в Гонконге на голове друг друга в нете видел, а в Стамбуле и в гостях был. Сам там раз 10 жил неделю в одноместном номере метров 12, но так жить годами..,
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:37

  Faceless написав:
flyman написав:Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Підвал?

У мухи на Бомбері в опціях пошуку тирсочка в квадратику «підвал» не прибирається. Стоїть навіки і законтрена.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:19

  Faceless написав:
flyman написав:Об"єкт обл. центра ЗУ
2 груд. 2023 - 19 500 $
13 жовт. 2023 - 20 500 $
27 серп. 2023 - 22 000 $
Підвал?

Ламповий хрущик
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:31

  Faceless написав:
UA написав:Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.

Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
І шо, теж інстаграмні?

Здебільшого в стилі "народний модерн"
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:19

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Як там віденський фронт - тримається?)

Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.

Так ви ж вже мали повернутись і насолоджуватись вільним життям у вільній країні
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:04

Что то все больше народу из разговоров уезжает туда , где «так важко»

Те кто раньше уехал и обещал вернуться, приняли решение остаться

Но это не важно для кржн

Куда больше влияют гробовые, боевые выплаты и т.д.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:56

  барабашов написав:flyman
И за сколько по итогу можно будет этот склеп сдать и каков будет окончательный бюджет обьекта?
Честно говоря пишу это лежа в сталинке в зале на диване в 20ти метровой комнате и слабо представляю квртиру с полноценным санузлом со стиралкой и какой-никакой кухней в этом метраже. Там в 4U на этих 22метрах же одно окно будет?
Как живут в Гонконге на голове друг друга в нете видел, а в Стамбуле и в гостях был. Сам там раз 10 жил неделю в одноместном номере метров 12, но так жить годами..,

читаем внимательно: Тип будинку: Гуртожиток
"вопросов больше не имею"(с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅
beee
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:55

  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅

что купил по еоселе?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

метро виноградарь не будет
Олежан
 
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