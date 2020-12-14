так я писал тут, что метро на веник - не будет, знал об этом еще когда с израильтянами работал, до ковида
в 2019 люди из "ПрАТ Метробуд" говорили что до 2030 года там ждать метро стоит, это не шутка
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2023 17:04
Додано: Суб 23 гру, 2023 19:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В А136 домучили моноліт
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|