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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11494114951149611497
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:04

  Олежан написав:метро виноградарь не будет

так я писал тут, что метро на веник - не будет, знал об этом еще когда с израильтянами работал, до ковида
в 2019 люди из "ПрАТ Метробуд" говорили что до 2030 года там ждать метро стоит, это не шутка
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В А136 домучили моноліт
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

топ 99
https://news.finance.ua/ua/top-100-brendiv-mist-kyi-v-posiv-peredostannye-misce-v-odnomu-zi-svitovyh-rey-tynhiv
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках суботнього офтопа

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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:26

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Огляд новобудов Києва
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:41

  gonchik74 написав:В А136 домучили моноліт

ты вложился туда?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:ЖК «Голосіївський»

70 000 грн и отсутсвие метро
та ну нах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Причал 8
место просто дичь
цена от $1350


народ а что с ценами то? кто єто покупает?
Олежан
 
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