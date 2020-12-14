так я писал тут, что метро на веник - не будет, знал об этом еще когда с израильтянами работал, до ковида
в 2019 люди из "ПрАТ Метробуд" говорили что до 2030 года там ждать метро стоит, это не шутка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2023 17:04
Додано: Суб 23 гру, 2023 19:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В А136 домучили моноліт
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 23 гру, 2023 21:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках суботнього офтопа
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:26
(не реклама)
Огляд новобудов Києва
Добірка новобудов, які отримали сертифікат готовності у 2023 році:
Що буде з цінами на квартири у 2024 році та які фактори впливають? Розповідає топ-менеджерка Greenville.
Наразі в іпотечній програмі єОселя акредитовані лише 46 об’єктів на первинному ринку нерухомості, 4 з них — це будинки, що зводить Інтергал-Буд 🔑💰
Перелік будинків, в яких учасники програми можуть обрати собі квартиру, поповнився об’єктами, що зводяться:
🏘 9 будинок ЖК «Нивки-Парк»,
🏘 2 будинок ЖК «Причал 8»,
🏘 будинки 1 та 2 ЖК «Голосіївський».
и т.д.
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Причал 8
место просто дичь
цена от $1350
народ а что с ценами то? кто єто покупает?
Додано: Нед 24 гру, 2023 09:01
Это грусть печаль. Что самое странное бюджет Киева в большей степени направлен на развитие города, а не на войну. Не думаю,что это непосильная задача откопать несколько станций метро неглубокого залегания.
Кстати, в видео тоже упоминается странное развитие метрополитена к проектируемому на тот момент району. В целом это нормально, но не в случае когда вы не можете обеспечить нормальную работу станции Вокзальная например.
Аэропорт Жуляны находясь непосредственно в городской черте не может похвастаться транспортным сообщением от слова совсем, от ЖД вокзала там напрашивается прямое сообщение метрополитеном, как и должно быть в современном городе.
Таких мест десятки, но, всё как обычно. Теперь с чистой совестью из-за войны можно перенести строки ещё на 5-10 лет, очень удобно.
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