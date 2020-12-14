kingkongovets написав:бюджет Київа тільки на тому що в нього зараз «на дрони» забрали пдфо втратить від ярда гривень, а з нього ніхто не знімав потребуючу негайних масштабних ремонтів аварійну спадщину совка, яку до цього ніхто не ремонтувавhume написав:
Это грусть печаль. Что самое странное бюджет Киева в большей степени направлен на развитие города, а не на войну. Не думаю,что это непосильная задача откопать несколько станций метро неглубокого залегания.
Кстати, в видео тоже упоминается странное развитие метрополитена к проектируемому на тот момент району. В целом это нормально, но не в случае когда вы не можете обеспечить нормальную работу станции Вокзальная например.
Аэропорт Жуляны находясь непосредственно в городской черте не может похвастаться транспортным сообщением от слова совсем, от ЖД вокзала там напрашивается прямое сообщение метрополитеном, как и должно быть в современном городе.
Таких мест десятки, но, всё как обычно. Теперь с чистой совестью из-за войны можно перенести сроки ещё на 5-10 лет, очень удобно.
а не ремонтував - бо це призвело би до небачаного досі транспортного колапса, зараз хоча б якась альтернатива Метро і Патона є, до речі без повноцінно відбудованого Подільського гілка метро з Жулян на Трою не запрацює і це ніяк не прискорити, бо девʼять жінок все одно за один місяць дитину не народять
а там же ж теж говномутів при прийнятті рішень вистачає, які ніяк трасировку під свої ділянки під забудову не поділять
і навіть на все це бюджета дуже не вистачає, а там ще ж і тунелі під Дніпром та на Чорновола + нові розвʼязки та ділянки окружної, без нормальної роботи якої перманентний колапс в місті забезпечений
все «легко відкопати» лише сидячі на дивані, на жаль
А Віталій тільки вчора прийняв "спадщину від клятого совка і папіпердників", а не 10 років тому, поспівчуваєм