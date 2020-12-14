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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11495114961149711498
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:17

  kingkongovets написав:
hume написав:
  Олежан написав:метро виноградарь не будет

Это грусть печаль. Что самое странное бюджет Киева в большей степени направлен на развитие города, а не на войну. Не думаю,что это непосильная задача откопать несколько станций метро неглубокого залегания.

Кстати, в видео тоже упоминается странное развитие метрополитена к проектируемому на тот момент району. В целом это нормально, но не в случае когда вы не можете обеспечить нормальную работу станции Вокзальная например.

Аэропорт Жуляны находясь непосредственно в городской черте не может похвастаться транспортным сообщением от слова совсем, от ЖД вокзала там напрашивается прямое сообщение метрополитеном, как и должно быть в современном городе.

Таких мест десятки, но, всё как обычно. Теперь с чистой совестью из-за войны можно перенести сроки ещё на 5-10 лет, очень удобно.
бюджет Київа тільки на тому що в нього зараз «на дрони» забрали пдфо втратить від ярда гривень, а з нього ніхто не знімав потребуючу негайних масштабних ремонтів аварійну спадщину совка, яку до цього ніхто не ремонтував
а не ремонтував - бо це призвело би до небачаного досі транспортного колапса, зараз хоча б якась альтернатива Метро і Патона є, до речі без повноцінно відбудованого Подільського гілка метро з Жулян на Трою не запрацює і це ніяк не прискорити, бо девʼять жінок все одно за один місяць дитину не народять
а там же ж теж говномутів при прийнятті рішень вистачає, які ніяк трасировку під свої ділянки під забудову не поділять

і навіть на все це бюджета дуже не вистачає, а там ще ж і тунелі під Дніпром та на Чорновола + нові розвʼязки та ділянки окружної, без нормальної роботи якої перманентний колапс в місті забезпечений

все «легко відкопати» лише сидячі на дивані, на жаль

А Віталій тільки вчора прийняв "спадщину від клятого совка і папіпердників", а не 10 років тому, поспівчуваєм
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Віталіку хоча б громадські туалети зробити в людних місцях. Штук 5 зробили колись і на цьому все. куди там до метро.
Можна б срані білборди викорчувати, на це мільярди не треба. Дизайн-код вивісок зробити, це треба ще 10 років чекати?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:22

kingkongovets

що думаєте про бахматова? почав на кличка насипати так від душі
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут пішли чутки, що ухилянтів будуть обмежувати в правах. Багато хто з них виїхав за кордон. На чутках про обмеження прав вони можуть розпочати розпродаж квартир за довіреностями з дисконтом. Тут 100% буде поле для торгу.
Які є підводні камені при купівлі по довіренності. З Цивільного кодексу я побачив лише, що є можливість відкликати довіреність.
Які ще є ризики?
Який може бути дисконт за ці ризики?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще багато таких квартир здавалися в оренду. Дуже часто звичайно без сплати податків. Чи можуть бути обтяження з цього боку?
Denik
 
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