Додано: Пон 25 гру, 2023 02:20

И сейчас и в 2022 немало квартир продавались по доверенности.

Был на просмотрах. в некоторых случаях доверенность была даже не на родственника, а на какого-то окуня, не видевшего в жизни больше 1000 баксов.

Дисконт от рынка не особо, 5% гдето, а может и без него.



Вообще сам факт продажи по доверенности квартиры при том, что продавец, например, в моем случае была женщина, находящаяся в Польше, уже подозрителен. Восьми приедь на сделку, в чем проблема?



Если квартира в аренде, договор читать надо. Сколь помню, продажа квартиры не является основанием для расторжения аренды, и выгнать арендатора уже завтра не получится. а там интересные истории на тему того, что договор на 5 лет и «арендатор» оплатил их авансом.

ну это больше во всяких делах с должниками бывает