Додано: Пон 25 гру, 2023 10:02

trololo написав: kingkongovets



що думаєте про бахматова? почав на кличка насипати так від душі

він почав насипати одразу ж після звільнення, це ж давня історіяхаризматична критика злочинної влади - основний його соціальний капітал, який йому походу дуже кортить перетворити на політичний, все як завждизнайомий з ним ще з часів коли він виступав і керував українським камеді в Арені - вже тоді його співавтори та співробітники не дуже комплементарно про нього висловлювались, потім спілкувався з ним коли він керував ВДНГ і його презентували як «кризового менеджера»особисто мені наразі не подобається те, в що він тоді перетворив виставку, настільки, що я майже припинив там бувати, хоча раніше це була одна з моїх улюбленіших велолокаційза рік роботи в КМДА він відзначився хіба що участю у впровадженні проекту евакуаторів, який зараз намагається видати за свою особисту заслугу - «іноді і погані хлопці роблять гарні речі»(с)насправді проблем у міста дуже багато і те що про них кажуть - добре, але ж критикувати легше всього