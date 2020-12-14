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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11496114971149811499>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:17

  kingkongovets написав:
hume написав:
  Олежан написав:метро виноградарь не будет

Это грусть печаль. Что самое странное бюджет Киева в большей степени направлен на развитие города, а не на войну. Не думаю,что это непосильная задача откопать несколько станций метро неглубокого залегания.

Кстати, в видео тоже упоминается странное развитие метрополитена к проектируемому на тот момент району. В целом это нормально, но не в случае когда вы не можете обеспечить нормальную работу станции Вокзальная например.

Аэропорт Жуляны находясь непосредственно в городской черте не может похвастаться транспортным сообщением от слова совсем, от ЖД вокзала там напрашивается прямое сообщение метрополитеном, как и должно быть в современном городе.

Таких мест десятки, но, всё как обычно. Теперь с чистой совестью из-за войны можно перенести сроки ещё на 5-10 лет, очень удобно.
бюджет Київа тільки на тому що в нього зараз «на дрони» забрали пдфо втратить від ярда гривень, а з нього ніхто не знімав потребуючу негайних масштабних ремонтів аварійну спадщину совка, яку до цього ніхто не ремонтував
а не ремонтував - бо це призвело би до небачаного досі транспортного колапса, зараз хоча б якась альтернатива Метро і Патона є, до речі без повноцінно відбудованого Подільського гілка метро з Жулян на Трою не запрацює і це ніяк не прискорити, бо девʼять жінок все одно за один місяць дитину не народять
а там же ж теж говномутів при прийнятті рішень вистачає, які ніяк трасировку під свої ділянки під забудову не поділять

і навіть на все це бюджета дуже не вистачає, а там ще ж і тунелі під Дніпром та на Чорновола + нові розвʼязки та ділянки окружної, без нормальної роботи якої перманентний колапс в місті забезпечений

все «легко відкопати» лише сидячі на дивані, на жаль

А Віталій тільки вчора прийняв "спадщину від клятого совка і папіпердників", а не 10 років тому, поспівчуваєм
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Віталіку хоча б громадські туалети зробити в людних місцях. Штук 5 зробили колись і на цьому все. куди там до метро.
Можна б срані білборди викорчувати, на це мільярди не треба. Дизайн-код вивісок зробити, це треба ще 10 років чекати?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:22

kingkongovets

що думаєте про бахматова? почав на кличка насипати так від душі
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут пішли чутки, що ухилянтів будуть обмежувати в правах. Багато хто з них виїхав за кордон. На чутках про обмеження прав вони можуть розпочати розпродаж квартир за довіреностями з дисконтом. Тут 100% буде поле для торгу.
Які є підводні камені при купівлі по довіренності. З Цивільного кодексу я побачив лише, що є можливість відкликати довіреність.
Які ще є ризики?
Який може бути дисконт за ці ризики?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще багато таких квартир здавалися в оренду. Дуже часто звичайно без сплати податків. Чи можуть бути обтяження з цього боку?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 02:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И сейчас и в 2022 немало квартир продавались по доверенности.
Был на просмотрах. в некоторых случаях доверенность была даже не на родственника, а на какого-то окуня, не видевшего в жизни больше 1000 баксов.
Дисконт от рынка не особо, 5% гдето, а может и без него.

Вообще сам факт продажи по доверенности квартиры при том, что продавец, например, в моем случае была женщина, находящаяся в Польше, уже подозрителен. Восьми приедь на сделку, в чем проблема?

Если квартира в аренде, договор читать надо. Сколь помню, продажа квартиры не является основанием для расторжения аренды, и выгнать арендатора уже завтра не получится. а там интересные истории на тему того, что договор на 5 лет и «арендатор» оплатил их авансом.
ну это больше во всяких делах с должниками бывает
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 07:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А разве сейчас можно по доверенности купить/продать? Вроде отменяли?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:kingkongovets

що думаєте про бахматова? почав на кличка насипати так від душі
він почав насипати одразу ж після звільнення, це ж давня історія
харизматична критика злочинної влади - основний його соціальний капітал, який йому походу дуже кортить перетворити на політичний, все як завжди

знайомий з ним ще з часів коли він виступав і керував українським камеді в Арені - вже тоді його співавтори та співробітники не дуже комплементарно про нього висловлювались, потім спілкувався з ним коли він керував ВДНГ і його презентували як «кризового менеджера»
особисто мені наразі не подобається те, в що він тоді перетворив виставку, настільки, що я майже припинив там бувати, хоча раніше це була одна з моїх улюбленіших велолокацій

за рік роботи в КМДА він відзначився хіба що участю у впровадженні проекту евакуаторів, який зараз намагається видати за свою особисту заслугу - «іноді і погані хлопці роблять гарні речі»(с)

насправді проблем у міста дуже багато і те що про них кажуть - добре, але ж критикувати легше всього
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:54

  hume написав:А разве сейчас можно по доверенности купить/продать? Вроде отменяли?

Вже більше року як повернули таку можливість.
Проблема в тому, що нормальну, консульску довіреність внесену в реєстр довіреностей майже ніхто не має.
Всякий риловский мутняк на цю тему плотно присів.
Якщо коротко - адвокатам житловикам будуть клієнти.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:01

  Чукча2 написав:Что то все больше народу из разговоров уезжает туда , где «так важко»

Те кто раньше уехал и обещал вернуться, приняли решение остаться

Но это не важно для кржн

Куда больше влияют гробовые, боевые выплаты и т.д.

Країна очищається від трутнів.
Доречна конфіскація майна бігунців.
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