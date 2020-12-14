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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11496114971149811499
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:05

  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅

Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Вже більше року як повернули таку можливість.
Проблема в тому, що нормальну, консульску довіреність внесену в реєстр довіреностей майже ніхто не має.
Всякий риловский мутняк на цю тему плотно присів.
Якщо коротко - адвокатам житловикам будуть клієнти.

Я ще зрозумів тему. Навіть консульська довіреність видається всього на 2 місяці. З боку покупця мона потягнути, прикриваючись всякими перевірками (дружини, дітей, позашлюбних дітей, тещі, адекватності продавця). Тим самим продавець опингиться в ситуації коли треба або робити дісконт, або переоформлювати довіреність.

А через розмови про обтяження на майно бігунців - вони скоріше обиратимуть дисконт.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:16

  Denik написав:
  UA написав:Вже більше року як повернули таку можливість.
Проблема в тому, що нормальну, консульску довіреність внесену в реєстр довіреностей майже ніхто не має.
Всякий риловский мутняк на цю тему плотно присів.
Якщо коротко - адвокатам житловикам будуть клієнти.

Я ще зрозумів тему. Навіть консульська довіреність видається всього на 2 місяці. З боку покупця мона потягнути, прикриваючись всякими перевірками (дружини, дітей, позашлюбних дітей, тещі, адекватності продавця). Тим самим продавець опингиться в ситуації коли треба або робити дісконт, або переоформлювати довіреність.

А через розмови про обтяження на майно бігунців - вони скоріше обиратимуть дисконт.

Поцікавтеся чергою та швидкістю видачі консульских довіреностей :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
kingkongovets
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