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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 11:05
beee написав:
У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 11:10
UA написав:
Вже більше року як повернули таку можливість.
Проблема в тому, що нормальну, консульску довіреність внесену в реєстр довіреностей майже ніхто не має.
Всякий риловский мутняк на цю тему плотно присів.
Якщо коротко - адвокатам житловикам будуть клієнти.
Я ще зрозумів тему. Навіть консульська довіреність видається всього на 2 місяці. З боку покупця мона потягнути, прикриваючись всякими перевірками (дружини, дітей, позашлюбних дітей, тещі, адекватності продавця). Тим самим продавець опингиться в ситуації коли треба або робити дісконт, або переоформлювати довіреність.
А через розмови про обтяження на майно бігунців - вони скоріше обиратимуть дисконт.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 11:16
Denik написав: UA написав:
Вже більше року як повернули таку можливість.
Проблема в тому, що нормальну, консульску довіреність внесену в реєстр довіреностей майже ніхто не має.
Всякий риловский мутняк на цю тему плотно присів.
Якщо коротко - адвокатам житловикам будуть клієнти.
Я ще зрозумів тему. Навіть консульська довіреність видається всього на 2 місяці. З боку покупця мона потягнути, прикриваючись всякими перевірками (дружини, дітей, позашлюбних дітей, тещі, адекватності продавця). Тим самим продавець опингиться в ситуації коли треба або робити дісконт, або переоформлювати довіреність.
А через розмови про обтяження на майно бігунців - вони скоріше обиратимуть дисконт.
Поцікавтеся чергою та швидкістю видачі консульских довіреностей
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Додано: Пон 25 гру, 2023 11:38
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:48
Frant написав: kingkongovets написав:
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
Яким чином відключати боржників на "вторинці"??? Тим більше, старій вторинці?
Відсутня технічна можливість відключати окремі квартири.
Тому мутрий нароТ звик роками, десятиріччями не платити за послуги. Це зовсім не обов.язково, в цій країні.
отключается вводной электрокабель на квартиру, опечатывается.
если кто -то сорвет и владелец будет потреблять электро - уголовное дело за воровство
все прост
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Олежан
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:01
UA написав: Чукча2 написав:
Что то все больше народу из разговоров уезжает туда , где «так важко»
Те кто раньше уехал и обещал вернуться, приняли решение остаться
Но это не важно для кржн
Куда больше влияют гробовые, боевые выплаты и т.д.
Країна очищається від трутнів.
Доречна конфіскація майна бігунців.
Десь у Відні потягнулась рука до калькулятора, підраховувати збитки, іншою бодро смахнув скупу, а може і не дуже, чоловічу сльозу
В ступорі зараз ринок нерухомості, активна мобілізація, можлива заморозка військової допомоги привели до тяжких думок не тільки зацікавлених осіб, а і усіх мимо гуляющих.
Нічого не поробиш, ситуація(війна) доповнюється новими обставинами, що нас чекає в 24-му навіть не берусь прогнозувати
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:09
Командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових – Арахамія
Думаю це до дорожаю - більше військових, більше виплат, більше єосель )
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:12
Олежан написав:
Причал 8
место просто дичь
цена от $1350
народ а что с ценами то? кто єто покупает?
Ті хто поряд живе) а що з цінами - 1200 євро в європейській столиці - дешевше ніде нема)
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:14
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Як там віденський фронт - тримається?)
Не розумію цього сарказму. Жити на чужині важко.
Розумію, ви збір організуйте в інтернеті - на каву і теплі ковдри - може форумом і зберемо щось)
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:17
Килим звісно преображає інтерʼєр повністю)
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