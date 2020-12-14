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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11498114991150011501>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:39

Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов

Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чукча2 написав:Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов

Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Ви я так розумію зараз про всіх громадян, включно з жінками?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:42

Ремонти майбутнього!©

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
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32Куе
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лови к ней идеи для ремонта
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Що, тут навіть, не заморочились структурну фарбу розкатати ворсистим валиком по стінах і стелі? :shock:

І справді, нащо тратитись для підлоги на плику/клей/роботу майстра, якщо можна купити килим по розміру і вуаля - питання підлоги вирішене! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:06

  Чукча2 написав:Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов

Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее

Сколько Шариковых развелось - отнять и поделить ...

Сам-то налоги платишь ? ЗСУ помогаешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:14

Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности

Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?

Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак

Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:19

  kingkongovets написав:до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати

А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:21

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати

А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?

Тема піднята цікава.
Проте!
Це все мрії. "Хотелки"
Немає ні законів. ні підзаконних актів, ні постанов уряду.
Ніц, нічого))))

Саме тому на цій гілці періодично дебатують, як унеможливити купівлю "вторинки" з боргами за електроенергію, газ, воду, тепло і т.п. А борги можуть бути на десятки тисяч грн. :mrgreen:
Питання можна вирішити елементарно - як в Америці чи Європі чи Туреччині. :|
Проте українській їліті вигідна нинішня ситуація, тому що найбільші борги не у пенсів в "хрущовках", а у великих приватних будинків, з електроопаленням, з підігрівом басейнів і т.п. Охлократія :oops: )))
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:22

  pesikot написав:
  Чукча2 написав:Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов

Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее

Сколько Шариковых развелось - отнять и поделить ...

Популістичні Шарикови тут на найвищих посадах з 1991. Вже по наслідству намагаються передавати їх, ті посади. Хочуть бути пожиттєво на них.
Невже пан ПесІКот цього не знає?

Конфісковувати майно ухилянтів потрібно, 100%. :roll:
навіть прокурорських і депутатських. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:25

  Чукча2 написав:Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности

Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?

Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак

Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах

Как процесс отбирания планируешь организовать при тотальной частной собственности на бетон(сейчас же не по ордеру ветеранов БД с семьёй на брошенные метры вселяют,а семью бигунця на Колыму выписывабт как в 46м, а либо квартира с торгов - деньги на выплаты им, или 1гр.инвалилномти 3К на Липках, 2гр. - 2К на Трое) и как будешь поступать при долевом участии "бигунця" в этом бетоне(муж-жена, сын-мама, брат-сестра), прописанных несовершеннолетних на этой жилплощади и главное если часть бетона будет у несовершеннолетних, детей там, племянников, внуков, а часть - у "бигунця"???
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 25 гру, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:29

  барабашов написав:
  Чукча2 написав:Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности

Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?

Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак

Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах

Как процесс отбирания планируешь организовать при тотальной частной собственности на бетон и как будешь поступать при долевом участии "бигунця" в этом бетоне(муж-жена, сын-мама, брат-сестра), прописанных несовершеннолетних на этой жилплощади и главное если часть бетона будет у несовершеннолетних, детей там, племянников, внуков, а часть - у "бигунця"???

Барабашов, ці питання вирішити можна елементарно.
Чого чого, а юристів в найвищах ланках держ. влади - як гуталіну.
Нехай беруть за зразок закони Америки чи Ізраїлю.
За ухилення від військової служби - тюремні терміни. В незалежності, хто ти - прокурор чи бездомний. І конфіскацію можна провести, і легко. :mrgreen:
Аби було бажання.
Ви ж самі бачите, що бажання у укро-їліти щось зробити для держави - немає. Зовсім немає. лише все для себе.
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