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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:39
Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов
Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
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Чукча2
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:40
Чукча2 написав:Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов
Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Ви я так розумію зараз про всіх громадян, включно з жінками?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:42
Що, тут навіть, не заморочились структурну фарбу розкатати ворсистим валиком по стінах і стелі?
І справді, нащо тратитись для підлоги на плику/клей/роботу майстра, якщо можна купити килим по розміру і вуаля - питання підлоги вирішене!
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:06
Чукча2 написав:
Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов
Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Сколько Шариковых развелось - отнять и поделить ...
Сам-то налоги платишь ? ЗСУ помогаешь ?
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pesikot
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:14
Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности
Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?
Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак
Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах
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Чукча2
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:19
kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
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барабашов
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:21
барабашов написав: kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
Тема піднята цікава.
Проте!
Це все мрії. "Хотелки"
Немає ні законів. ні підзаконних актів, ні постанов уряду.
Ніц, нічого))))
Саме тому на цій гілці періодично дебатують, як унеможливити купівлю "вторинки" з боргами за електроенергію, газ, воду, тепло і т.п. А борги можуть бути на десятки тисяч грн.
Питання можна вирішити елементарно - як в Америці чи Європі чи Туреччині.
Проте українській їліті вигідна нинішня ситуація, тому що найбільші борги не у пенсів в "хрущовках", а у великих приватних будинків, з електроопаленням, з підігрівом басейнів і т.п. Охлократія
)))
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:22
pesikot написав: Чукча2 написав:
Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов
Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Сколько Шариковых развелось - отнять и поделить ...
Популістичні Шарикови тут на найвищих посадах з 1991. Вже по наслідству намагаються передавати їх, ті посади. Хочуть бути пожиттєво на них.
Невже пан ПесІКот цього не знає?
Конфісковувати майно ухилянтів потрібно, 100%.
навіть прокурорських і депутатських.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:25
Чукча2 написав:
Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности
Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?
Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак
Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах
Как процесс отбирания планируешь организовать при тотальной частной собственности на бетон(сейчас же не по ордеру ветеранов БД с семьёй на брошенные метры вселяют,а семью бигунця на Колыму выписывабт как в 46м, а либо квартира с торгов - деньги на выплаты им, или 1гр.инвалилномти 3К на Липках, 2гр. - 2К на Трое) и как будешь поступать при долевом участии "бигунця" в этом бетоне(муж-жена, сын-мама, брат-сестра), прописанных несовершеннолетних на этой жилплощади и главное если часть бетона будет у несовершеннолетних, детей там, племянников, внуков, а часть - у "бигунця"???
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 25 гру, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:29
барабашов написав: Чукча2 написав:
Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности
Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?
Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак
Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах
Как процесс отбирания планируешь организовать при тотальной частной собственности на бетон и как будешь поступать при долевом участии "бигунця" в этом бетоне(муж-жена, сын-мама, брат-сестра), прописанных несовершеннолетних на этой жилплощади и главное если часть бетона будет у несовершеннолетних, детей там, племянников, внуков, а часть - у "бигунця"???
Барабашов, ці питання вирішити можна елементарно.
Чого чого, а юристів в найвищах ланках держ. влади - як гуталіну.
Нехай беруть за зразок закони Америки чи Ізраїлю.
За ухилення від військової служби - тюремні терміни. В незалежності, хто ти - прокурор чи бездомний. І конфіскацію можна провести, і легко.
Аби було бажання.
Ви ж самі бачите, що бажання у укро-їліти щось зробити для держави - немає. Зовсім немає. лише все для себе.
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