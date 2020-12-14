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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35
Барабашов
Мне плевать на ваши аппартаменты
Я стараюсь радоваться тому, что имею
Просто последнее время стали напрягать разговоры, что простолюдин должен аж бегом бежать в тцк
Конституция, модель Израиля и так далее
Вы сначала постройте общество, как в Израиле… а потом поговорим про, кто что должен
Как говорил ЗЕ… я вам ни чего не должен
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35
барабашов написав: kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
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kingkongovets
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:37
kingkongovets написав:
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
ККЦ, як це "не потрібно"?????
Кожен двірник має право відключати електроенергію кому захоче, чи як?
Де це прописано, в яких договорах і постановах?
Чукча2 написав:
Конституция, модель Израиля и так далее
У 99% українських депутатів - діти навчаються або живуть за кодоном.
Тут тимчасова кормова територія, не більше.
Чукча2 написав:
Как говорил ЗЕ… я вам ни чего не должен
Він озвучив те, що думає вся укро-їліта.
"Вам корєшки, а нам вершки"
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:42
Чукча2 написав:
Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов
Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее
Это вы из какого окопа строчите, Бахмут или Анадир?
такуй ?уйни даже у орков нету и не предлагают
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:44
Из Бахмута, бегу наперевес с автоматом))
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