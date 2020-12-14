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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11498114991150011501
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

Барабашов

Мне плевать на ваши аппартаменты
Я стараюсь радоваться тому, что имею

Просто последнее время стали напрягать разговоры, что простолюдин должен аж бегом бежать в тцк


Конституция, модель Израиля и так далее

Вы сначала постройте общество, как в Израиле… а потом поговорим про, кто что должен

Как говорил ЗЕ… я вам ни чего не должен
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати

А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?

не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:37

  kingkongovets написав:не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно

ККЦ, як це "не потрібно"?????
Кожен двірник має право відключати електроенергію кому захоче, чи як?
Де це прописано, в яких договорах і постановах?
  Чукча2 написав:Конституция, модель Израиля и так далее

У 99% українських депутатів - діти навчаються або живуть за кодоном.
Тут тимчасова кормова територія, не більше. :oops:
  Чукча2 написав:Как говорил ЗЕ… я вам ни чего не должен

Він озвучив те, що думає вся укро-їліта.
"Вам корєшки, а нам вершки" :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:42

  Чукча2 написав:Для граждан, которые на больше одного года покинули страну с 24.02.22должна быть полная конфискация недвижемых активов

Если человек не вернулся и не вступил в ряды ВСУ (если здоровье позволяет), значит его активы ему не нужны, не интересны и так далее

Это вы из какого окопа строчите, Бахмут или Анадир?
такуй ?уйни даже у орков нету и не предлагают
Vadim_
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Из Бахмута, бегу наперевес с автоматом))
Чукча2
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  #<1 ... 11498114991150011501
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