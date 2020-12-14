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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35
барабашов написав: kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:48
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
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baraka
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17
baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:01
Прохожий написав: baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
Українська еліта другий раз за 100 років повторила одну і ту ж помилку.
Що в 1917-1920, що в 2014-2022.
На диво, тупа і жадібна публіка, яка не може вгамувати свій ненажерний апетит навіть в час війни. Яка будує дороги і стадіони замість гаубиць і снарядів. Дешеві клоуни-популісти, які вельми дорого обходяться.
Клоунська їліта не хоче розуміти, що за свою тупість і жадібність - настала пора платити по рахункам.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 25 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 21:04
Frant написав: Прохожий написав: baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
Українська еліта другий раз за 100 років повторила одну і ту ж помилку.
Що в 1917-1920, що в 2014-2022. На диво, тупа і жадібна публіка, яка не може вгамувати свій ненажерний апетит
та ти шо
Ти також ненажерливий Шаріков, якій не може вгамувати свій ненажерний апетит
Ти вже хочешь відбирати у інших
Прийди та спробуй
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