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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11498114991150011501
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати

А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?

не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:48

как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17

  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:01

  Прохожий написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...


Українська еліта другий раз за 100 років повторила одну і ту ж помилку.
Що в 1917-1920, що в 2014-2022.

На диво, тупа і жадібна публіка, яка не може вгамувати свій ненажерний апетит навіть в час війни. Яка будує дороги і стадіони замість гаубиць і снарядів. Дешеві клоуни-популісти, які вельми дорого обходяться.
Клоунська їліта не хоче розуміти, що за свою тупість і жадібність - настала пора платити по рахункам.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 21:04

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...


Українська еліта другий раз за 100 років повторила одну і ту ж помилку.
Що в 1917-1920, що в 2014-2022.

На диво, тупа і жадібна публіка, яка не може вгамувати свій ненажерний апетит

та ти шо

Ти також ненажерливий Шаріков, якій не може вгамувати свій ненажерний апетит
Ти вже хочешь відбирати у інших

Прийди та спробуй
pesikot
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  #<1 ... 11498114991150011501
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