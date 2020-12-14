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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35
барабашов написав: kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:48
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
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baraka
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17
baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 22:20
kingkongovets написав:
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
Пару тижнів тому дзвонив в ДТЕК - сказали що на період військового стану ніяких відключень
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Додано: Пон 25 гру, 2023 23:54
baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете?
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UA
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:11
UA написав: baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете?
мобилизация закончит войну?
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beee
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:12
UA написав: baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете?
100%. Спочатку треба добити сегмент 27-60, бо що ж у тих 25-ти річних конфісковувати, а далі переходити до першого пункту. Передбачаю Ваше питання - з Польщі.
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gonchik74
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:15
UA написав: beee написав:
У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
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beee
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:18
beee написав: UA написав: beee написав:
У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок
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Faceless
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:20
baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
я так понимаю, покупку недвиги лучше притормозить или увозить в другую страну?
от греха картиру подарил матери. 8500 грн один договор дарения.
на кредитках - минус всегда, в конце льготного периода - пополнение до +0,0.
так и живём -> в светлое будущее
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_Klim
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