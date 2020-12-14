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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35
барабашов написав: kingkongovets написав:
до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій
раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати
А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
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Додано: Пон 25 гру, 2023 19:48
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
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baraka
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Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17
baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 22:20
kingkongovets написав:
не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
Пару тижнів тому дзвонив в ДТЕК - сказали що на період військового стану ніяких відключень
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Додано: Пон 25 гру, 2023 22:47
Прохожий написав: baraka написав:
как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
Українську їліту - історія взагалі нічому не учить.
Тому що ті ж самі селюки і люмпени.
Начисто забули 1917-1920, 1933, 1941-1945.
Вміють красти, дерибанити і дезорганізовувати.
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