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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11499115001150111502>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:до речі щодо «повернень»
Дтек повернув обовʼязковий авансовий платіж за е/е для нежитлової, та відключення боржників в житловій

раніше діяла інструкція, що на час військового стану авансовий платіж можна було не сплачувати

А можно уточнить именно отключение по долгам в жилой? Это внутренняя инструкция, закон или волюнтаризЬм какого то районного филиала Киевского ДТЕКа? В плане отключают принципиальных неплательщиков, при какой то определённой сумме долга, иои тех кто начал косить с оплатой с момента гениального покращення финансовой ситуации в стране(укрепления до ~37 доллара)?

не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:48

как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17

  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

так собственно ничего нового
"история учит только тому что она ничему не учит"(с)
увы...
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:не знаю, чув лише що зняли мораторій на відключення, як це і було раніше, ніяких додаткових законів для цього не потрібно
Пару тижнів тому дзвонив в ДТЕК - сказали що на період військового стану ніяких відключень
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:54

  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:11

  UA написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:

мобилизация закончит войну?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:12

  UA написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:

100%. Спочатку треба добити сегмент 27-60, бо що ж у тих 25-ти річних конфісковувати, а далі переходити до першого пункту. Передбачаю Ваше питання - з Польщі.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:15

  UA написав:
  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший 😅

Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?

ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  UA написав:
  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший

Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?

ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:20

  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

я так понимаю, покупку недвиги лучше притормозить или увозить в другую страну?
от греха картиру подарил матери. 8500 грн один договор дарения.
на кредитках - минус всегда, в конце льготного периода - пополнение до +0,0.
так и живём -> в светлое будущее
beee
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