Додано: Вів 26 гру, 2023 06:30

beee написав: опа



Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом



- заборона на виїзд за кордон,



- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,



- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,



- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,



- відмови у підписанні кредитних договорів,



- зупинення отримання пільг та послуг від держави. опаВідповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом- заборона на виїзд за кордон,- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,- відмови у підписанні кредитних договорів,- зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ну первая проблема у нас уже дней 700 так. Остальные пока неактуальны.Что значит обмеження у керуванни ТС? С за руля копы выкидывать будут, когда остановят перегар с лампочками подсветки номерного знака проверить? А разве у нас есть общая база по М18(27?)-60 такая, чтоб связать админку по неявке на ВЛК/уточнення с базой копов? Или там с первой админки(но не уголовки же) за неявку будет внесение у "єдиний реєстр боржників" и автоматом(сразу!!! И без суда!!!) арест активов(но опять же вопрос в синхронизации баз копов и госучреждений и как быть со специальными взломами чьих то аккаунтов под подделку этих обмежень)?И это космо-прожект наркоманов без○○○углов, или уже подан на голосование там к НГ, или вкид типа высера Кишака про блокпосты и повестки прикладом в морду кожному с четверга?В профильной теме сплошной вой наших заshitников и им сочуствующих и поэтому интересные темы специально забалтываются