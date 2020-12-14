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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11499115001150111502
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:24

  Faceless написав:
beee написав:
  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?

ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок

с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день.
в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта.
https://ibb.co/jRhds4b
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:12

  beee написав:опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.

І як це вплине на тих військовозобов'язаних хто втік за кордон?
Лише підтвердить правильність їх втечі і все.
ПС Завтра будуть черги біля банкоматів :mrgreen:
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 06:30

  beee написав:опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ну первая проблема у нас уже дней 700 так. Остальные пока неактуальны.
Что значит обмеження у керуванни ТС? С за руля копы выкидывать будут, когда остановят перегар с лампочками подсветки номерного знака проверить? А разве у нас есть общая база по М18(27?)-60 такая, чтоб связать админку по неявке на ВЛК/уточнення с базой копов? Или там с первой админки(но не уголовки же) за неявку будет внесение у "єдиний реєстр боржників" и автоматом(сразу!!! И без суда!!!) арест активов(но опять же вопрос в синхронизации баз копов и госучреждений и как быть со специальными взломами чьих то аккаунтов под подделку этих обмежень)?
И это космо-прожект наркоманов без○○○углов, или уже подан на голосование там к НГ, или вкид типа высера Кишака про блокпосты и повестки прикладом в морду кожному с четверга?
В профильной теме сплошной вой наших заshitников и им сочуствующих и поэтому интересные темы специально забалтываются
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 06:50

  UA написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:

Скоко ружей надо шоб сбить СУ-34/МИГ-31К/Х-101/59 при их выходе на прямую видимость для мобика 50-60 и сколько ещё ног надо шоб разминировать трассу Мелитополь-Бердянск-Мариуполь?
барабашов
 
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