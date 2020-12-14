Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк. Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш. А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день) За робочий тиждень зняв через касу Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое) ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного. абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок
с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день. в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта. https://ibb.co/jRhds4b
Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом
- заборона на виїзд за кордон,
- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,
- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,
- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,
- відмови у підписанні кредитних договорів,
- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
Ну первая проблема у нас уже дней 700 так. Остальные пока неактуальны. Что значит обмеження у керуванни ТС? С за руля копы выкидывать будут, когда остановят перегар с лампочками подсветки номерного знака проверить? А разве у нас есть общая база по М18(27?)-60 такая, чтоб связать админку по неявке на ВЛК/уточнення с базой копов? Или там с первой админки(но не уголовки же) за неявку будет внесение у "єдиний реєстр боржників" и автоматом(сразу!!! И без суда!!!) арест активов(но опять же вопрос в синхронизации баз копов и госучреждений и как быть со специальными взломами чьих то аккаунтов под подделку этих обмежень)? И это космо-прожект наркоманов без○○○углов, или уже подан на голосование там к НГ, или вкид типа высера Кишака про блокпосты и повестки прикладом в морду кожному с четверга? В профильной теме сплошной вой наших заshitников и им сочуствующих и поэтому интересные темы специально забалтываются
baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи 1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье. 2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна. 3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО. ПС Ви звідки пишете?
Скоко ружей надо шоб сбить СУ-34/МИГ-31К/Х-101/59 при их выходе на прямую видимость для мобика 50-60 и сколько ещё ног надо шоб разминировать трассу Мелитополь-Бердянск-Мариуполь?
Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом
- заборона на виїзд за кордон,
- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,
- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,
- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,
- відмови у підписанні кредитних договорів,
- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
За рік ЗСУ не провели жодної загальновійськової операції. Натомість нічні клуби Одеси і Києва забиті молодими хлопаками, а з сел вигрібли ледь не усіх селян разом з бомжами.
100% Діти української бидло хліти масово живуть за кордоном. Питання можна вирішити за пару тижнів. Всіх чиновників, у яких діти за кордоном, зняти з посад. Замінити тими, у кого діти в Україні.
----- ❗️Ті, хто на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.
🔺У разі перебування в Україні: прибути самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.
🔺У разі перебування за кордоном: повідомити за контактами вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.
‼️Відповідальність за неявку до військкомату: за новим законопроектом застосовуються "тимчасові заходи".
Вони вносяться до реєстру боржників і до них застосовуються такі обмеження:
🔺заборона на виїзд за кордон, 🔺заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, 🔺обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія, 🔺обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, 🔺відмови у підписанні кредитних договорів, 🔺зупинення отримання пільг та послуг від держави.
Тимчасові заходи анулюватимуться за повідомленням керівника ТЦК.
baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи 1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье. 2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна. 3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО. ПС Ви звідки пишете?
мобилизация закончит войну?
Так. Ти все ще в Польщі? Є ризик, що тут конфіскують твоє майно. Повертайся до нас!