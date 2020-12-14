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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11500115011150211503>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:24

  Faceless написав:
beee написав:
  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?

ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок

с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день.
в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта.
https://ibb.co/jRhds4b
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:12

  beee написав:опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.

І як це вплине на тих військовозобов'язаних хто втік за кордон?
Лише підтвердить правильність їх втечі і все.
ПС Завтра будуть черги біля банкоматів :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:58

  Чукча2 написав:Работаю официально и налоги плачу как положено
Донаты делаю по возможности

Воевать?
За орендованную квартиру, пусть она и хорошая?

Нет, спасибо
Все мое добро влезет в рюкзак

Это вы прокурор, на сколько я знаю
Вы должны быть в первых рядах

ні кола ні двора -> отнять і подєліть (ваш пьес дядя Шарікофф)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наконец-то сбудутся мечты франта. Останется франт и бабули. И больше никого
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:06

Пан Флай, ни кто ваши подвалы с грибком и опеньками не будет отбирать

Просто быдло элита должна не только воровать
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:10

  Чукча2 написав:Пан Флай, ни кто ваши подвалы с грибком и опеньками не будет отбирать

Просто быдло элита должна не только воровать

100%
Тому вона так незадоволена.
Всі ці польські і австрійські бігунці :mrgreen: .
Проголосували за клоунів з кварталу і корабельних сосен?
"Вайни нє будєт!" "Да какая разница!" "Хоть поржем!"
Будьте ласкаві, пора відповідати. Смійтесь донесхочу.
Але купляти продавати нерухомість в Україні не зможете, і кататись на власному авто - також :wink:
  beee написав:Наконец-то сбудутся мечты франта. Останется франт и бабули. И больше никого

Штани поміняй на сухі, гавнюк. До фронта ще далеко, а вже надзюрив, неначе дід 90-років.
  Чукча2 написав:Пан Флай, ни кто ваши подвалы с грибком и опеньками не будет отбирать

Чому це?
Запросто.
І навіть треба було би. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:17

Погнал в банк депо закрывать. Попал конечно на проценты. Ну, а шо делать?! 😏
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:28

  beee написав:опа

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом

- заборона на виїзд за кордон,

- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями,

- відмови у підписанні кредитних договорів,

- зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Будіт даражать)
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:50

  beee написав:
  UA написав:
  baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались

отнять и поделить, какая милота! :mrgreen:

В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:

мобилизация закончит войну?

35 млн < 140 млн.
BIGor
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