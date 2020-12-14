Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк. Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш. А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день) За робочий тиждень зняв через касу Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое) ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного. абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок
с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день. в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта. https://ibb.co/jRhds4b
Чукча2 написав:Пан Флай, ни кто ваши подвалы с грибком и опеньками не будет отбирать
Просто быдло элита должна не только воровать
100% Тому вона так незадоволена. Всі ці польські і австрійські бігунці . Проголосували за клоунів з кварталу і корабельних сосен? "Вайни нє будєт!" "Да какая разница!" "Хоть поржем!" Будьте ласкаві, пора відповідати. Смійтесь донесхочу. Але купляти продавати нерухомість в Україні не зможете, і кататись на власному авто - також
beee написав:Наконец-то сбудутся мечты франта. Останется франт и бабули. И больше никого
Штани поміняй на сухі, гавнюк. До фронта ще далеко, а вже надзюрив, неначе дід 90-років.
Чукча2 написав:Пан Флай, ни кто ваши подвалы с грибком и опеньками не будет отбирать
baraka написав:как сразу люмпены и иждивенцы промаркировались
отнять и поделить, какая милота!
В нас є три шляхи 1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье. 2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна. 3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО. ПС Ви звідки пишете?