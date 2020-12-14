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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11500115011150211503
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:56

Ухилянти так забігали, забігали!
Все таки варто конфіскувати майно у бігунців.
На користь тих, хто реально воює.
Грошей тьма в державі, можна ще одну армію утримувати, якщо конфіскувати активи бігунців і ухилянтів.

П.С. Треба було робити ракети, гаубиці і снаряди, а не будувати "неохрущі" і кабаки при дорозі. Проголосували за клоунів з кварталу? "Вайни нє будєт! надо проста перестать стрелять!"
Отримайте і розпишіться, пітераси!))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:12

  BIGor написав:
  beee написав:
  UA написав:В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете? :mrgreen:

мобилизация закончит войну?

35 млн < 140 млн.

,,... Не числом, а уменьем... "©
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:14

  cherchiltank написав:Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)
Цікаво.
А польський ухилянт, який "подарував квартиру матері" - піде працювати вантажником в польський супермаркет? :roll: Це пішло би йому на користь. Як і віденському балаболу.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:18

  cherchiltank написав:Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)

А чого ні?
Просто трохи почекає, доки виповниться 60)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:18

Добре, що мій садовий будиночок на 170 метрів, на мамані висить, таки не піддався на погрози дружини розлучитися, якщо не перепишу його на себе. 😺
Bolt
 
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