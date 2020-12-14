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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 10:56
Ухилянти так забігали, забігали!
Все таки варто конфіскувати майно у бігунців.
На користь тих, хто реально воює.
Грошей тьма в державі, можна ще одну армію утримувати, якщо конфіскувати активи бігунців і ухилянтів.
П.С. Треба було робити ракети, гаубиці і снаряди, а не будувати "неохрущі" і кабаки при дорозі. Проголосували за клоунів з кварталу? "Вайни нє будєт! надо проста перестать стрелять!"
Отримайте і розпишіться, пітераси!))
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:12
BIGor написав: beee написав: UA написав:
В нас є три шляхи
1. Мобілізація сталінського типу - всіх від 15 років під ружье.
2. Економічна стимуляція мобілізації через конфіскацію майна.
3. Програти війну і бути мобілізованими в армію рф по сталінському типу на війну проти НАТО.
ПС Ви звідки пишете?
мобилизация закончит войну?
35 млн < 140 млн.
,,... Не числом, а уменьем... "©
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:12
Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:14
cherchiltank написав:
Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)
Цікаво.
А польський ухилянт, який "подарував квартиру матері" - піде працювати вантажником в польський супермаркет?
Це пішло би йому на користь. Як і віденському балаболу.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:18
cherchiltank написав:
Тепер віденський наш дорожайка повернеться в Україну?)
А чого ні?
Просто трохи почекає, доки виповниться 60)))
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somilitark
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:18
Добре, що мій садовий будиночок на 170 метрів, на мамані висить, таки не піддався на погрози дружини розлучитися, якщо не перепишу його на себе. 😺
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