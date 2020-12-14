Faceless написав:Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунокbeee написав:beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день.
в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта.