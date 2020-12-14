Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк. Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш. А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день) За робочий тиждень зняв через касу Що таке ПК?
ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое) ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного. абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок
с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день. в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта. https://ibb.co/jRhds4b