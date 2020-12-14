RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11499115001150111502
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:24

  Faceless написав:
beee написав:
  beee написав:У кого сделки по е оселе через Ощадбанк.
Внимательно, в моб приложении не работает перевод с текущего счёта на карточные. Останетесь без денег. Делайте через ПК, хотя там тоже трэш.
А вообще юзайте примат. Примат - ты лучший
Ощад відкрив три рахунку (по 100 000 в день)
За робочий тиждень зняв через касу
Що таке ПК?

ПК - персональный компьютер. молодёжь уже и не знает, что это такое)
ощад открыл 15 карт (на гоголевской). снимали 1,5 млн в день + 100 тыщ с расчётного.
абсурд, который даже банки обходят
Якась дурня, 100к ліміт на клієнта, а не на рахунок

с текущего счёта раскидывают на карты по 100 тыс. 15 карт. + менеджер делает квитанцию на снятие со счёта 100 тыщ. всего в день 1,6 млн грн. сегодня снимал второй день.
в прошлый раз в ощаде на б-ре шевченка открыли 3 карты. снимал 300 тыс с карт + 100 тыщ со счёта.
https://ibb.co/jRhds4b
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:17

Погнал в банк депо закрывать. Попал конечно на проценты. Ну, а шо делать?! 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:27

Закон , как пишут , начнет с весны работать, согласно всех процедур

Ну и депозиты вряд ли заблочат
Хотя , все сейчас возможно
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:38

  Чукча2 написав:Закон , как пишут , начнет с весны работать, согласно всех процедур

Ну и депозиты вряд ли заблочат
Хотя , все сейчас возможно

депозит не заблочат но когда он вернется на текущий счет который заблочен то сделать уже ничего не сможешь
Олежан
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:45

Олежан а якщо не на поточному рахунку а на карточному? чи то все банять одиноково?
vladus17
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 21.03.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:46

  vladus17 написав:Олежан а якщо не на поточному рахунку а на карточному? чи то все банять одиноково?

одинаково :(
Олежан
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:49

Поняв, сало потрібно переховати... :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 21.03.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:54

  Чукча2 написав:Ну и депозиты вряд ли заблочат
Хотя , все сейчас возможно
эту норму исключат, иначе наш народ не разобравшись вынесет всё из банковской системы, что по масштабу диверсии будет не меньше самой войны.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21377
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11499115001150111502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1350 5396659
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 14:06
roberto dark
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16399856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 18679
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3067)
26.12.2023 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.