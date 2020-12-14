Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Bolt Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???
Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
барабашов написав:Bolt Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???
Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
что перед ним? если вместо ворот поставить стеклопакет с дверью, под коммерцию пойдёт? тогда 1куе недорого. Я больше года искал такой гараж в жилом обжитом доме, но не нашёл. Реально выгодная покупка если конечно перед ним дорога или двор, главное не забор. Па 11куе я бы 3 шт. взял.