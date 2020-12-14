RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11500115011150211503
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:19

"КП "Київський метрополітен" розірвав договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва."
https://lb.ua/society/2023/12/26/590780 ... irvav.html
Прохожий
 
Повідомлень: 13357
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:41

  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
Bolt
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:02

  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
это он?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gara ... TnKy1.html

что перед ним? если вместо ворот поставить стеклопакет с дверью, под коммерцию пойдёт? тогда 1куе недорого. Я больше года искал такой гараж в жилом обжитом доме, но не нашёл. Реально выгодная покупка если конечно перед ним дорога или двор, главное не забор. Па 10куе я бы 3 шт. взял. Объединил бы под магазин или что то ещё.

У нас застройщики строят каскады таких гаражей рядом с жк, начинали с 6куе. Потом подняли до 10куе. Сейчас цена 15куе как и паркинг подземный.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TElC5.html
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21397
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:31

панік сел

Почалося?
  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33681
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:36

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
это он?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gara ... TnKy1.html

что перед ним? если вместо ворот поставить стеклопакет с дверью, под коммерцию пойдёт? тогда 1куе недорого. Я больше года искал такой гараж в жилом обжитом доме, но не нашёл. Реально выгодная покупка если конечно перед ним дорога или двор, главное не забор. Па 10куе я бы 3 шт. взял. Объединил бы под магазин или что то ещё.

У нас застройщики строят каскады таких гаражей рядом с жк, начинали с 6куе. Потом подняли до 10куе. Сейчас цена 15куе как и паркинг подземный.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TElC5.html

Пока не вывешивали на лохе.
Bolt
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:56

  flyman написав:Почалося?
  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))

Возвращаються в рашку?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11500115011150211503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16400265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5396931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 18732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4757)
26.12.2023 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.