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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11500115011150211503
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:19

"КП "Київський метрополітен" розірвав договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва."
https://lb.ua/society/2023/12/26/590780 ... irvav.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:41

  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:02

  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
это он?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gara ... TnKy1.html

что перед ним? если вместо ворот поставить стеклопакет с дверью, под коммерцию пойдёт? тогда 1куе недорого. Я больше года искал такой гараж в жилом обжитом доме, но не нашёл. Реально выгодная покупка если конечно перед ним дорога или двор, главное не забор. Па 10куе я бы 3 шт. взял. Объединил бы под магазин или что то ещё.

У нас застройщики строят каскады таких гаражей рядом с жк, начинали с 6куе. Потом подняли до 10куе. Сейчас цена 15куе как и паркинг подземный.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TElC5.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:31

панік сел

Почалося?
  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:36

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Ну, это больше хотелка. Хотя гараж в 4-х этажном капитально построенном здании. И площадь 24 метра. Думаю реальная цена 10-11куе.
это он?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gara ... TnKy1.html

что перед ним? если вместо ворот поставить стеклопакет с дверью, под коммерцию пойдёт? тогда 1куе недорого. Я больше года искал такой гараж в жилом обжитом доме, но не нашёл. Реально выгодная покупка если конечно перед ним дорога или двор, главное не забор. Па 10куе я бы 3 шт. взял. Объединил бы под магазин или что то ещё.

У нас застройщики строят каскады таких гаражей рядом с жк, начинали с 6куе. Потом подняли до 10куе. Сейчас цена 15куе как и паркинг подземный.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TElC5.html

Пока не вывешивали на лохе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:29

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Bolt
Метр гаража стоит овер 1кЕвро? Капитальный с доками в центре? Место под постройку выделяли инвалиду или как нашему бывшему замначальника ГАИ области, «за особые заслуги”(кстати перекрыв пожарный проезд к тылу корпуса ИнФиза) решением опзжэшного горсовета???

Если не законное то почему боря не аннулировал за два срока ?
Хотя , да , ему и парковок хватает , на всё времени не хватает.

Тебе фамилию его в личку направить?
Он какой то консультант сейчас у Бори или глава комиссии на добровольных началах
Гараж возле Гипрошахта и Гаска
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:52

  flyman написав:Почалося?
  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))

Кавалірки вже виставили чи переоформляти на когось будете?
fler
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  #<1 ... 11500115011150211503
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