Київміськбуд все всім добудує
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:32
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47
hume
это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?
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