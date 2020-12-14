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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:32
hume написав:
Печально и грустно. Отдать 4 ярда, а вместо метро получить то что получилось. Кто-то без объясения причины срывает строительство и его просто через суд попросят вернуть аванс.
Київміськбуд все всім добудує
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UA
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47
hume
это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?
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smdtranz
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:15
UA написав: beee написав:
я покупал так дважды. и уже продал.
из-за отказа большинства покупателей от таких сделок, добиваешься более выгодных условий продажи.
От бачиш!
А ким би ти був у Польщі?
Щіткою унитаз?
А в Україні ти барига
Сцикунів - бегунців на гроші взуваєш
Сколько люди просят, столько и платил.
Просто в случае с доверенностью, бигунці продают без риелтора - напрямую.
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beee
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:17
smdtranz написав:hume
это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?
Тендеры фиктивные. С удивлением узнал, что нужно отдать до 50%
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