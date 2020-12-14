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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11501115021150311504
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 00:32

  hume написав:Печально и грустно. Отдать 4 ярда, а вместо метро получить то что получилось. Кто-то без объясения причины срывает строительство и его просто через суд попросят вернуть аванс.

Київміськбуд все всім добудує :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47

hume

это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 10:15

  UA написав:
  beee написав:я покупал так дважды. и уже продал.
из-за отказа большинства покупателей от таких сделок, добиваешься более выгодных условий продажи.

От бачиш!
А ким би ти був у Польщі?
Щіткою унитаз?
А в Україні ти барига
Сцикунів - бегунців на гроші взуваєш :mrgreen:

Сколько люди просят, столько и платил.
Просто в случае с доверенностью, бигунці продают без риелтора - напрямую.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 10:17

  smdtranz написав:hume

это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?

Тендеры фиктивные. С удивлением узнал, что нужно отдать до 50%
beee
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