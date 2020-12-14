Київміськбуд все всім добудує
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:32
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47
hume
это верхушка айсберга. строители метро из Киева делают это в москве.
и так по всем позициям, скоро строить и обслуживать метро будет просто некому.
никаких 4 ярдов уже нет, будет банкротство
кто будет участвовать в тендерах?
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:15
Сколько люди просят, столько и платил.
Просто в случае с доверенностью, бигунці продают без риелтора - напрямую.
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:17
Тендеры фиктивные. С удивлением узнал, что нужно отдать до 50%
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
КП "Київський метрополітен" проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП, яке вийде 27 грудня.
Чинний генпідрядник "Київметробуд", який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.
"Наскільки я розумію, [від "Київметробуду" не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу", – сказав Поворозник
За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо "Київметробуду".
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Метро й добудова шляхопроводів: Кандибор назвав пріоритети столичної дорожньої галузі у 2024 році
Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор розповів про ситуацію з ремонтом ділянок столичного метрополітену й перспективи розбудови транспортної інфраструктури у 2024 році.
«Вечірній Київ» розпитав Руслана Васильовича про фейки навколо метрополітену й про кадровий голод у транспортній сфері столиці. Говоримо також про добудову з’їздів з Подільсько-Воскресенського мостового переходу на лівому березі й про дощову каналізацію у місцях частих підтоплень після злив.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:43
В Албанії тунелебудівників найняти, якраз Ллогару добудують до початку сезону і звільняється.Там, щось типа 6х2 км
Але ХЗ чи погодяться їхати в саму корумповану країну Європи. 😎
Пи. Си. Минулого літа якраз поруч проїжджав. Там без того тунелю на більш, як кілометровий перевал інакше треба лізти. З кутом під'їму часом з 25°
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:17
рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 гру, 2023 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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