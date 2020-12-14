RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11502115031150411505
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:18

  vitaliiangel написав:
  beee написав:что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
рынок будет работать по доверенностям.

Это как?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9374
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:25

  vitaliiangel написав:
  beee написав:что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности.

Это если арест на имущество ухилянта наложат?! Ню. Ню.
Bolt
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» Нацбанку.

Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.

Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019−2021 років.

Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.

Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».

https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10908
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11502115031150411505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16401112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5397340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 18881
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1160)
27.12.2023 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.