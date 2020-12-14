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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:18
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:25
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» Нацбанку.
Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.
Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019−2021 років.
Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.
Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:09
beee ,
Ви просто станете на в.облік, а ринок нічого не помітить.
Причому ваша постановка на облік зовсім не обовʼязково вас забере в ЗСУ, бо на облік стане весь спортлайф, а не лише ви зі штангою. А весь спортлайф не потрібен там.
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