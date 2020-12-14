RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11502115031150411505
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:18

  vitaliiangel написав:
  beee написав:что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
рынок будет работать по доверенностям.

Это как?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9374
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:25

  vitaliiangel написав:
  beee написав:что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности.

Это если арест на имущество ухилянта наложат?! Ню. Ню.
Bolt
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» Нацбанку.

Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.

Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019−2021 років.

Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.

Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».

https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10908
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:09

beee ,


планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end

Ви просто станете на в.облік, а ринок нічого не помітить.
Причому ваша постановка на облік зовсім не обовʼязково вас забере в ЗСУ, бо на облік стане весь спортлайф, а не лише ви зі штангою. А весь спортлайф не потрібен там.
Hotab
 
Повідомлень: 10459
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:58

  Hotab написав:beee ,


планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end

Ви просто станете на в.облік, а ринок нічого не помітить.
Причому ваша постановка на облік зовсім не обовʼязково вас забере в ЗСУ, бо на облік стане весь спортлайф, а не лише ви зі штангою. А весь спортлайф не потрібен там.

Так я стою. Влк пройдений, військовий квиток новий. Иначе как я бы выписался из квартиры.
У вас дві стійкі якісь фобії чи стереотипи: в вашій уяві всі ухилянти, без обліку та спортлайф зі штангами 😅.
Поки що повістки мені не надходило, але покажіть людину, яка знайшла зараз в військомат і вийшла без відправки на війну.

Кстати, про прописку. Сейчас говорят, мужики не выписываются, оказывается. После сделки покупатель через суд это делает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:29

  vitaliiangel написав:
  beee написав:что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности.

Не помню такого, возможно потому что решил в один момент пересесть с бэушки на нового корейца 23 года назад, да затянуло это(но не на всю жизнь).
Вы ж в курсе, что если дали кому то генералку,то он сбив человека и удрав с места ДТП делает виноватым далеко не себя(если машину после покупки по генералке не ставит на учёт на себя), с царапинами на боку Круизёра или Порша Кайена по вине паркооленя тоже так будет(было)
Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз? Риски ж у покупателя появляются и нехилые, а те кто на них ложил и на пересичного тоже в принципе ложил, покупают что то по другим ценам.
И, да, вспомнил - своего Чирка и гоночного Форда 20 лет назад продавал по генералке, у нотариуса. Проблем с ограничениями не было, были проблемы с ремонтом авто(коробки АТ и двигатели), авто забирались эвакуаторами со стоянок.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 27 гру, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:00

  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?


закон в таком виде не протянут, аресты не проголосуют.

падать будет не потому, что мобилизация, а потому, что валится страна и нет ответа на вопрос "зачем тут, для чего мне эта Украина, какая х-ня будет дальше?".

Текущая власть не готова взять ответственность на себя и обговаривать новый социальный договор, а плебс, которого внезапно выбросили в реальность - по старому социальному договору (умирать за плитку) жить не согласен. Короче, всё нормально, падаем.
baraka
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 09.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11502115031150411505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16401322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5397456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 18925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1163)
27.12.2023 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.