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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:18
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:25
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» Нацбанку.
Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.
Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019−2021 років.
Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.
Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:09
beee ,
Ви просто станете на в.облік, а ринок нічого не помітить.
Причому ваша постановка на облік зовсім не обовʼязково вас забере в ЗСУ, бо на облік стане весь спортлайф, а не лише ви зі штангою. А весь спортлайф не потрібен там.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:58
Так я стою. Влк пройдений, військовий квиток новий. Иначе как я бы выписался из квартиры.
У вас дві стійкі якісь фобії чи стереотипи: в вашій уяві всі ухилянти, без обліку та спортлайф зі штангами 😅.
Поки що повістки мені не надходило, але покажіть людину, яка знайшла зараз в військомат і вийшла без відправки на війну.
Кстати, про прописку. Сейчас говорят, мужики не выписываются, оказывается. После сделки покупатель через суд это делает
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:29
Не помню такого, возможно потому что решил в один момент пересесть с бэушки на нового корейца 23 года назад, да затянуло это(но не на всю жизнь).
Вы ж в курсе, что если дали кому то генералку,то он сбив человека и удрав с места ДТП делает виноватым далеко не себя(если машину после покупки по генералке не ставит на учёт на себя), с царапинами на боку Круизёра или Порша Кайена по вине паркооленя тоже так будет(было)
Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз? Риски ж у покупателя появляются и нехилые, а те кто на них ложил и на пересичного тоже в принципе ложил, покупают что то по другим ценам.
И, да, вспомнил - своего Чирка и гоночного Форда 20 лет назад продавал по генералке, у нотариуса. Проблем с ограничениями не было, были проблемы с ремонтом авто(коробки АТ и двигатели), авто забирались эвакуаторами со стоянок.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 27 гру, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:00
закон в таком виде не протянут, аресты не проголосуют.
падать будет не потому, что мобилизация, а потому, что валится страна и нет ответа на вопрос "зачем тут, для чего мне эта Украина, какая х-ня будет дальше?".
Текущая власть не готова взять ответственность на себя и обговаривать новый социальный договор, а плебс, которого внезапно выбросили в реальность - по старому социальному договору (умирать за плитку) жить не согласен. Короче, всё нормально, падаем.
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