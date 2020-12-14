Додано: Сер 27 гру, 2023 14:29

vitaliiangel написав: beee написав: что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок? что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок? рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности. рынок будет работать по доверенностям. в 2000х уже такое было с авто, 90% авто с базара продавались по доверенности.

Не помню такого, возможно потому что решил в один момент пересесть с бэушки на нового корейца 23 года назад, да затянуло это(но не на всю жизнь).Вы ж в курсе, что если дали кому то генералку,то он сбив человека и удрав с места ДТП делает виноватым далеко не себя(если машину после покупки по генералке не ставит на учёт на себя), с царапинами на боку Круизёра или Порша Кайена по вине паркооленя тоже так будет(было)Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз? Риски ж у покупателя появляются и нехилые, а те кто на них ложил и на пересичного тоже в принципе ложил, покупают что то по другим ценам.И, да, вспомнил - своего Чирка и гоночного Форда 20 лет назад продавал по генералке, у нотариуса. Проблем с ограничениями не было, были проблемы с ремонтом авто(коробки АТ и двигатели), авто забирались эвакуаторами со стоянок.