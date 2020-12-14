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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:21
beee написав:
Мужики, только что посреди дороги 10 человек в балаклавах в полной амуниции, с автоматами перекрыли дорогу и тормозили всех подряд. Чудом проскочил. А вы говорите не повлияет
мобилизация - не первопричина, а следствие
первопричина - бездарная политика, отсутствие стратегии и нежелание власти меняться.
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baraka
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:23
baraka написав: beee написав:
Мужики, только что посреди дороги 10 человек в балаклавах в полной амуниции, с автоматами перекрыли дорогу и тормозили всех подряд. Чудом проскочил. А вы говорите не повлияет
мобилизация - не первопричина, а следствие
первопричина - бездарная политика, отсутствие стратегии и нежелание власти меняться.
имеем что имеем
но умирать за Зе желающих не осталось
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Олежан
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:27
Олежан написав: baraka написав: beee написав:
Мужики, только что посреди дороги 10 человек в балаклавах в полной амуниции, с автоматами перекрыли дорогу и тормозили всех подряд. Чудом проскочил. А вы говорите не повлияет
мобилизация - не первопричина, а следствие
первопричина - бездарная политика, отсутствие стратегии и нежелание власти меняться.
имеем что имеем
но умирать за Зе желающих не осталось
угу, итого имеем цунг-цванг:
- ничего не делать нельзя -> теряем управление
- на майдан нельзя из-за войны
- новый социальный договор текущая власть обсуждать отказывается (когда нашелся бы новый устраивающий многих ответ на вопрос "за что умирать?")
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baraka
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:29
ну когда жрать не за что будет купить потому что отцу кормильцу счета заблокивали из-за электронной повестки ....а это будет массово, то будет майдан
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Олежан
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:33
Олежан написав:
ну когда жрать не за что будет купить потому что отцу кормильцу счета заблокивали из-за электронной повестки ....а это будет массово, то будет майдан
да, возможно и такое.
я имею ввиду, что на майдан нельзя, но многие не выдержат и могут пойти.
но власть не пойдёт на блокировку счетов - это провал в экономике и возможный майдан.
Да и голосовавшие за закон в таком виде будут известны - могут гранату подкинуть на таких эмоциях.
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 27 гру, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:33
Олежан написав: beee написав:
Мужики, только что посреди дороги 10 человек в балаклавах в полной амуниции, с автоматами перекрыли дорогу и тормозили всех подряд. Чудом проскочил. А вы говорите не повлияет
где?
Сорян, за разглашение локации тюрьма
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beee
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:35
beee
,
Чудом проскочил.
Зачем проскакивал, если все в доках в порядке. И на учете, и ВЛК пройдено. Они вас что, на повторную ВЛК отправят? Или вы после вок сбежали и вас ищут?
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Hotab
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:38
Hotab написав:beee
,
Чудом проскочил.
Зачем проскакивал, если все в доках в порядке. И на учете, и ВЛК пройдено. Они вас что, на повторную ВЛК отправят? Или вы после вок сбежали и вас ищут?
все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение
это уже стало классикой
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Олежан
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:41
барабашов написав:
Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз?
аналогия чуть другая, продавать будут по доверенности, а не покупать.
Любые ограничения толкают цену вверх, а не вниз. Есть ограничения на ввоз блях, вуаля бляха в 3р дороже, чем в Польше. Было ограничение на продажу валюты - курс был под 40. Не может ограничение толкать цену вниз, потому что это всегда доп. расходы, которые оплачивает покупатель (если продавец не лох "налоги пополам").
Разве что паник сейл перед блокировкой может ненадолго сбить цену. Вангую если вдруг эту дичь примут, как грибы вырастут посредники, за N денег снимающие арест/блокировку активов на 1 день. Потому что это золотая жила, миллиард долларов на ровном месте. Кто откажется?
Любое ограничение можно обойти, абсолютно любое. Вопрос цены .
Олежан написав:
все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение
это уже стало классикой
хотаб как малое дитя верит в честность и справедливость ТЦК.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:03
vitaliiangel написав:
Любое ограничение можно обойти, абсолютно любое. Вопрос цены .
Олежан написав:
все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение
это уже стало классикой
хотаб как малое дитя верит в честность и справедливость ТЦК.
В страну нужно чаще приезжать).
Ему кажется, что дяди в балаклавах с закрытыми лицами искренне хотят порядок в бумажечках навести. Пхахаха
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beee
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