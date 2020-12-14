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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11504115051150611507
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:31

  beee написав:
  Олежан написав:
  beee написав:Мужики, только что посреди дороги 10 человек в балаклавах в полной амуниции, с автоматами перекрыли дорогу и тормозили всех подряд. Чудом проскочил. А вы говорите не повлияет


где?

Сорян, за разглашение локации тюрьма

Ну не позиция ПВО, в самом деле?! 😉
Bolt
 
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