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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:41
барабашов написав:
Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз?
аналогия чуть другая, продавать будут по доверенности, а не покупать.
Любые ограничения толкают цену вверх, а не вниз. Есть ограничения на ввоз блях, вуаля бляха в 3р дороже, чем в Польше. Было ограничение на продажу валюты - курс был под 40. Не может ограничение толкать цену вниз, потому что это всегда доп. расходы, которые оплачивает покупатель (если продавец не лох "налоги пополам").
Разве что паник сейл перед блокировкой может ненадолго сбить цену. Вангую если вдруг эту дичь примут, как грибы вырастут посредники, за N денег снимающие арест/блокировку активов на 1 день. Потому что это золотая жила, миллиард долларов на ровном месте. Кто откажется?
Любое ограничение можно обойти, абсолютно любое. Вопрос цены .
Олежан написав:
все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение
это уже стало классикой
хотаб как малое дитя верит в честность и справедливость ТЦК.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:03
vitaliiangel написав:
Любое ограничение можно обойти, абсолютно любое. Вопрос цены .
Олежан написав:
все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение
это уже стало классикой
хотаб как малое дитя верит в честность и справедливость ТЦК.
В страну нужно чаще приезжать).
Ему кажется, что дяди в балаклавах с закрытыми лицами искренне хотят порядок в бумажечках навести. Пхахаха
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:46
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Чукча2
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:49
Ну и хрен с держслужбовцями.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:59
Держслуги, это ж не только прокуроры и судьи с депутатами
Это врачи, учителя и тд
Ну и пенсионеры
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Чукча2
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03
Чукча2 написав:
Держслуги, это ж не только прокуроры и судьи с депутатами
Это врачи, учителя и тд
Ну и пенсионеры
Лікарі та вчителі не є держслужбовцями. "Бюджєтнікі".
Востаннє редагувалось whois2010
в Сер 27 гру, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03
Ну и главный вопрос
За какие барыши собрать ожидаемые 500К штыков
Их надо одеть, обуть, накормить, дать ЗП , подлечить и тд
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Чукча2
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07
Чукча2 написав:
Ну и главный вопрос
За какие барыши собрать ожидаемые 500К штыков
Их надо одеть, обуть, накормить, дать ЗП , подлечить и тд
Как в старые времена-пообещать Москву на разграбление.
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Bolt
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:10
Как и было последние 23 месяца
Сбор на карту «помогите мужа забрали» и Батькивщина тебе уже ничего не вынна
Главное шоб хоть бк к калашу давали(4 рожка вроде) а не три патрона и один для себя и платили хоть как то, ибо кормление личного состава это проблема личного состава
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барабашов
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:22
Перші пів-року війни зробили заборону некритичного імпорту і якісь обмеження зарплат держслужбовцям (не більше 100 тис грн). Потім як ЄС та США стали заливати мільярдами - відмінили.
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