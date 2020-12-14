Додано: Сер 27 гру, 2023 15:41

барабашов написав: Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз? Как это будет выглядеть в случае покупки объектов за "кирпич" и более(значительно более)? Не приведёт ли это к сильной корректировке цен вниз?

Олежан написав: все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжение



это уже стало классикой все просто. тебя доставляют в тцк и помогают тебе пройти влк. а потом когда ты прошел, тебе говорят что доки не все есть для отсрочки. соответственно отсрочку не даем а вот тебе мобилизационное распоряжениеэто уже стало классикой

аналогия чуть другая, продавать будут по доверенности, а не покупать.Любые ограничения толкают цену вверх, а не вниз. Есть ограничения на ввоз блях, вуаля бляха в 3р дороже, чем в Польше. Было ограничение на продажу валюты - курс был под 40. Не может ограничение толкать цену вниз, потому что это всегда доп. расходы, которые оплачивает покупатель (если продавец не лох "налоги пополам").Разве что паник сейл перед блокировкой может ненадолго сбить цену. Вангую если вдруг эту дичь примут, как грибы вырастут посредники, за N денег снимающие арест/блокировку активов на 1 день. Потому что это золотая жила, миллиард долларов на ровном месте. Кто откажется?Любое ограничение можно обойти, абсолютно любое. Вопрос цены .хотаб как малое дитя верит в честность и справедливость ТЦК.